С украинского "Мотор Сич" взыскали 40 миллионов в пользу России

Производителю двигателей запретили использовать вертолетный бренд "Ми"

Украинский завод "Мотор Сич" и связанное с ним АО "Борисфен" больше не смогут использовать в своих рекламных проспектах товарный знак "Ми". Соответствующий запрет ввел московский арбитражный суд. За незаконное упоминание бренда, принадлежащего российской группе "Вертолеты России" – АО "Национальный центр вертолетостроения им. М. Л. Миля и Н.И. Камова", украинская компания должна выплатить компенсацию в размере 41,8 млн рублей.

Спор возник из-за размещенного на сайте "Мотор Сич" и его рекламных проспектах предложений по "модернизации вертолета Ми-8Т в профиль Ми-8МСБ (Мi-8МSB)". Истец указал, что использование его товарного знака нарушает его права. Суд с этим согласился, передает "Регнум".

Теперь "Мотор Сич" вместе с его московским представительством "Борисфен" должны в течение двух недель удалить все упоминания о "Ми/Mi" с сайта, выплатить компенсацию, а также оплатить судебные расходы.

Ранее украинский завод по производству авиационных двигателей "Мотор Сич" оказался в центре скандала из-за отказа Киева признать законной сделку с китайскими акционерами.