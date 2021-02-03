С украинского "Мотор Сич" взыскали 40 миллионов в пользу России

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Украинский завод "Мотор Сич" и связанное с ним АО "Борисфен" больше не смогут использовать в своих рекламных проспектах товарный знак "Ми". Соответствующий запрет ввел московский арбитражный суд. За незаконное упоминание бренда, принадлежащего российской группе "Вертолеты России" – АО "Национальный центр вертолетостроения им. М. Л. Миля и Н.И. Камова", украинская компания должна выплатить компенсацию в размере 41,8 млн рублей.
Спор возник из-за размещенного на сайте "Мотор Сич" и его рекламных проспектах предложений по "модернизации вертолета Ми-8Т в профиль Ми-8МСБ (Мi-8МSB)". Истец указал, что использование его товарного знака нарушает его права. Суд с этим согласился, передает "Регнум".
Теперь "Мотор Сич" вместе с его московским представительством "Борисфен" должны в течение двух недель удалить все упоминания о "Ми/Mi" с сайта, выплатить компенсацию, а также оплатить судебные расходы.
Ранее украинский завод по производству авиационных двигателей "Мотор Сич" оказался в центре скандала из-за отказа Киева признать законной сделку с китайскими акционерами.
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