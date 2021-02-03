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Экономист Михаил Делягин прокомментировал новость о том, что каждый пятый россиянин проводит отпуск полностью в кредит. По мнению эксперта, именно этот факт весьма наглядно демонстрирует финансовые возможности граждан России.
Делягин добавил, что отсутствие денег на нормальный отдых заставляет людей рисковать, поскольку в том случае, если они лишатся работы, возможности выплачивать кредит у них не будет, сообщает НСН.
"Это реальная угроза и реальная иллюстрация того, в какой бедности и нищете удерживает граждан России государство", – подытожил экономист.
Ранее экономист Дмитрий Белоусов рассказал, когда начнут расти реальные доходы россиян. Эксперт уверен, что уже в этом году на смену черной полосе в финансах придет белая в связи с ростом активности на рынке труда.
Также стало известно, кого коснется повышение зарплат с 1 февраля.
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