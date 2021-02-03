Уникальные скульптуры вернулись на площадь Гагарина в Москве

Сохранение исторического облика города – в приоритете столичных властей

На площадь Гагарина после реставрации вернулись скульптуры, украшавшие два знаменитых полукруглых дома-близнеца на Ленинском проспекте, 30 и 37. Как отметил мэр Сергей Собянин, еще один проект возрождения истори­ческого облика Москвы успешно завершен.

Площадь Гагарина – одно из знаковых мест Москвы. Там находится Российская Академия Наук, в центре установлен памятник первому космонавту Юрию Гагарину. Два дома-близнеца, обрамляющие Ленинский проспект при въезде в центр столицы, были задуманы как парадные ворота к Кремлю.

Здания на Большой Калужской улице (ныне – Ленинский проспект) были построены в середине прошлого века. Их спроектировали в стиле сталинского ампира. Сверху на башенках были установлены скульптуры, воспевающие военный и трудовой подвиг советского народа: 8 парных фигур воинов-победителей и их подруг на доме №30 и такие же парные фигуры рабочих, колхозниц, шахтеров и строителей на доме №37.

Скульптуры отлили из сборного железобетона. Почти 70 лет они радовали глаз москвичей и гостей столицы, но время, солнце и осадки не могли не оставить свой отпечаток. Материал начал расслаиваться, дошло до того, что аварийное состояние скульптур стало угрожать безопасности прохожих.

Когда специалисты показали фотографии разрушающихся скульптур мэру города, он ужаснулся.

"Откладывать реставрацию дальше было просто нельзя, и в 2018 г. специалисты приступили к кропотливой работе, которая заняла больше двух лет",

– отметил Собянин в своем блоге.

Для начала аккуратно демонтировали, сняв силиконовые формы, скульптуры с дома №30. Пока над ними работали в мастерских, фигуры на доме №37 упаковали в специальные коконы из оцинкованной стальной сетки. Затем их также восстановили, как и уникальный ажурный бетонный парапет. Сейчас легендарные скульптуры вернулись на свое законное место.

Москва, являясь одним из самых современных мегаполисов, при этом бережно хранит свой исторический облик. С 2010 года количество памятников в неудовлетворительном состоянии в столице сократилось в 5 раз. Реставрационные работы не остановила даже пандемия. Так, в 2020 году были открыты обновленные Северный речной вокзал, кинотеатр "Художественный" на Арбатской площади и жилой Дом Наркомфина на Новинском бульваре.