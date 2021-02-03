Натрий необходим для нормальной работы организма

Ежедневно мы употребляем соль в пищу. Однако выяснилось, что многие россияне часто грешат тем, употребляют соли в два раза больше, чем нужно.

Чрезмерное употребление натрия может стать причиной не только отеков, но и роста артериального давления, что негативно влияет на работу почек.

"Проблемы с почками еще больше увеличивают артериальное давление, и выше риски сосудистой катастрофы – инфаркта, инсульта", – объяснила врач.

Однако это не значит, что нужно отказываться от соли, ведь натрий необходим для полноценной работы нервной и мышечной систем, пишет РИА "Новости".

Эндокринолог подчеркнула, что дефицит соли в организме также плох, как и ее избыток. Недостаток натрия ведет к выводу калия, головным болям, тошноте и снижению артериального давления.

При этом отказ от соли на три дня пойдет на пользу: снизится вес, уйдут отеки. А вот полное исключение натрия из своего рациона может стать причиной плохого самочувствия и проблем с почками.

Врач напомнила, что норма соли – одна чайная ложка в день. Это примерно 5-6 граммов. Детям и людям пожилого возраста, страдающих от гипертензии, следует употреблять всего 2-3 грамма в день.

Ранее "Утро.ру" рассказывало, как сохранить молодость и продлить жизнь.