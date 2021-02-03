Чем может быть опасен отказ от соли: объяснение врача

Чем может быть опасен отказ от соли: объяснение врача
Фото: pixabay.com
Натрий необходим для нормальной работы организма

Ежедневно мы употребляем соль в пищу. Однако выяснилось, что многие россияне часто грешат тем, употребляют соли в два раза больше, чем нужно. 

Чрезмерное употребление натрия может стать причиной не только отеков, но и роста артериального давления, что негативно влияет на работу почек. 

"Проблемы с почками еще больше увеличивают артериальное давление, и выше риски сосудистой катастрофы – инфаркта, инсульта", – объяснила врач. 

Однако это не значит, что нужно отказываться от соли, ведь натрий необходим для полноценной работы нервной и мышечной систем, пишет РИА "Новости". 

Эндокринолог подчеркнула, что дефицит соли в организме также плох, как и ее избыток. Недостаток натрия ведет к выводу калия, головным болям, тошноте и снижению артериального давления. 

При этом отказ от соли на три дня пойдет на пользу: снизится вес, уйдут отеки. А вот полное исключение натрия из своего рациона может стать причиной плохого самочувствия и проблем с почками. 

Врач напомнила, что норма соли – одна чайная ложка в день. Это примерно 5-6 граммов. Детям и людям пожилого возраста, страдающих от гипертензии, следует употреблять всего 2-3 грамма в день. 

Ранее "Утро.ру" рассказывало, как сохранить молодость и продлить жизнь. 

Юлия МИХАЙЛОВА

Ответить:

новости партнеров

Что сделает Запад России после приговора Навальному

Эксперт по энергетике рассказал, ждать ли остановки "Северного потока - 2"

Россияне массово забирают деньги из банков

Хранить деньги на депозите оказалось невыгодно

Выбор редакции

Новости партнеров

Самое читаемое

Загрузка...

Рекомендуем

Новости Украины

Все новости раздела

Шоу-бизнес

Все новости раздела

Армия

Все новости раздела

Политика

Все новости раздела

Жизнь

Все новости раздела

Инопланетяне

Все новости раздела

Происшествия

Все новости раздела

Выбор читателей

Персоны на сайте

Выбор читателей