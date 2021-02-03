В Кремле прокомментировали незаконные митинги

Меры предпринимались, чтобы провокации не привели к серьезным последствиям

Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков сообщил, что российские правоохранители на несанкционированных протестах выполняли свою функцию – обеспечение безопасности – для того, чтобы избежать худших последствий. Он подчеркнул, что такие действия не должны согласовываться с Кремлем. 

"За последние дни мы уже неоднократно сталкивались с призывами к несогласованным акциям. И принимаются меры с тем, чтобы эти призывы не привели к каким-то провокационным последствиям", – передает его слова РИА "Новости". 

Он указал, что это вносит дискомфорт в жизнь города, но это не связано с действиями правоохранителей, которые лишь реагируют на провокационные заявления. 

Стихийный митинг прошел накануне в Москве и других городах, после объявления приговора Алексею Навальному. По данным ОВД-инфо, были задержаны около 1 400 протестующих по всей стране. 

Роман ИГНАТОВ

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