Экс-губернатора Хабаровского края признали организатором ОПГ

Сергей Фургалу выдвинули окончательные обвинения. Об этом заявили в Следственном комитете России.

Бывший губернатор Хабаровского края признан организатором ОПГ. Он обвиняется по трем статьям Уголовного кодекста.

Ему инкриминуруют покушение на убийство и убийство нескольких человек. А также "незаконное приобретение, хранение, ношение огнестрельного оружия, боеприпасов и взрывных устройств, совершенное организованной группой", пояснила официальный представитель СКР Светлана Петренко.

Вина Фургала доказана, так как расследование долго не раскрываемых преступлений прошлых лет указало на его причастность к их совершению. К такому выводу в ведомстве пришли после анализа всех ранее собранных материалов и результатов экспертиз, уточнили в ведомстве.

Сергей Фургал был задержан в начале лета 2020 года по подозрению в организации покушения на убийство и убийствах предпринимателей Хабаровского края и Амурской области в начале 2000-х годов. Ранее предполагалось, что в случае признания бывщего хабаровского губернатора виновным ему грозит пожизненный срок.