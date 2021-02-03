В рамках акции #МЫВМЕСТЕ добровольцы участвуют в кампании по вакцинации

Сделать прививку от COVID-19 сегодня можно в каждом регионе России. Запись открыта в местных поликлиниках и на портале госуслуг. На помощь людям, которым сложно записаться самостоятельно, приходят волонтеры. В рамках Всероссийской акции "#МЫВМЕСТЕ c заботой", стартовавшей в конце января, добровольцы по всей стране информируют граждан о возможностях и местах вакцинации, а также оказывают непосредственную помощь в прививочных пунктах.

Участие в акции "#МЫВМЕСТЕ c заботой" принимают не только волонтеры с медицинским образованием, но и все желающие. Они обзванивают людей, решивших поставить вакцину, чтобы уточнить адрес пункта вакцинации, записывают номера полиса ОМС. Это значительно ускоряет процесс и снимает часть нагрузки с медицинского персонала.

С начала февраля на горячей линии #МЫВМЕСТЕ доступна отдельная функция "Помощь в записи на вакцинацию". По номеру 8-800-200-34-11 оператор поможет записаться и ответит на все вопросы.

Помимо помощи в организации процесса вакцинации населения, волонтеры работают в региональных штабах и колл-центрах поликлиник, проводят санитарную обработку социально-значимых объектов, бесконтактно доставляют гражданам продукты, лекарства и товары первой необходимости. Большую помощь оказывают автоволонтеры – они отвозят коллег по адресу выполнения заявок и помогают медикам добраться до пациентов.

Случается, что помощь добровольцев требуется на постоянной основе. Так, в Ленинградской области волонтеры взяли шефство над одинокой пенсионеркой-блокадницей. Они регулярно навещают ее, помогают по дому, приносят продукты, лекарства и даже лакомства для ее кошек. В прошлом женщина была программистом и сейчас ее мечта – иметь ноутбук для общения в интернете. Скоро ее мечта исполнится, заверили волонтеры.

#МЫВМЕСТЕ – Общероссийская акция взаимопомощи, которая объединила коммерческие компании, общественные организации и активных граждан в борьбе с пандемией коронавируса. Организаторами акции #МЫВМЕСТЕ выступают платформа DOBRO.RU, Общероссийский народный фронт, Ассоциация волонтерских центров и Всероссийское общественное движение "Волонтеры-медики". На сайте мывместе.рф каждый может предложить свою помощь, стать волонтером, узнать полезные новости.