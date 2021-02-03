Россия возобновит железнодорожное сообщение с Белоруссией

Соответствующее заявление появилось на сайте кабмина

С 8 февраля 2021 года Россия возобновит пассажирское железнодорожное сообщение с Белоруссией. Документ уже подписал премьер-министр РФ Михаил Мишустин.

Данное решение было одобрено оперативным штабом. Об этом сообщает пресс-служба российского правительства.

Поезд будет следовать по маршруту Минск-Москва-Минск, а также по маршруту Москва-Калининград и Калининград-Санкт-Петербург с остановкой в столице Белоруссии.

Кроме того, с 8 февраля увеличится количество авиарейсов Москва-Минск – с трех до пяти в неделю. Самолеты из Санкт-Петербурга и Ростова-на-Дону будут летать в Минск один раз в неделю из каждого аэропорта. 

Ранее стало известно о том, что Белоруссия предложила России начать переход на новый уровень кооперации.

Анастасия ГОРЮНОВА

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