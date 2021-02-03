Следование указаниям поможет создать идеальное место для выращивания урожая

Начинающие огородники сталкиваются с таким актуальным вопросом – как правильно создать собственный огород, чтобы он не только обеспечивал благоприятные условия для растений, но и был удобен для хозяина.

Существует несколько нюансов, на которые необходимо обратить внимание.

1. Поиск солнечных и теневых мест

Не секрет, что одни посадки требуют гораздо больше солнца, чем другие. Например, огурцы, помидоры, перец, кукуруза и кабачки являются очень светолюбивыми растениями. Капуста и листовая зелень, наоборот, предпочитают более затемненные места.

На протяжении некоторого времени следите за тем, в каких местах больше света, а в каких – меньше. Опираясь на свои наблюдения, можете приступать к посадкам.

2. Создание удобной рабочей зоны

У каждого огородника есть инструменты, которые нужны ему для работы на грядках. Согласитесь – удобно, когда все необходимое лежит в одном месте.

Для создания рабочей зоны вам потребуются обычный стол, лавка и большой ящик. Садовый офис отлично подойдет для хранения инвентаря, рассады, пакетиков с семенами и многого другого. Не забудьте про освещение, ведь многие любят задерживаться на огороде до самого вечера.

3. Организация системы полива и хранения воды

Растения нуждаются в поливе, поэтому вам нужно подумать о создании водных резервов. Установите дождевые бочки – именно они будут обеспечивать вас необходимой жидкостью.

Купите лейки и шланги – с их помощью полив грядок станет более быстрой и приятной процедурой.

4. Обустройство дорожек

Чтобы вам было удобно передвигаться между грядками, подумайте об обустройстве дорожек. Нужно вытоптать землю там, где будут проходить тропы. Засыпьте их гравием или опилками, чтобы сразу понимать – где можно ходить.

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