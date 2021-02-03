Маск начнет испытания по чипированию людей в этом году

Маск начнет испытания по чипированию людей в этом году
Илон Маск. Фото: Britta Pedersen/dpa/www.globallookpress.com
Сейчас компания работает над безопасностью имплантов

Компания Илона Маска Neuralink, работающая над проектом по помощи столкнувшимся с параличом, планирует начать испытания на людях в 2021 году. Об этом сообщил предприниматель в соцсетях.

Гендиректор SpaceX благодаря новым разработкам надеется помочь людям с повреждениями мозга с помощью чипирования. Недавно он сообщил, что эксперимент с обезьяной прошел успешно. Следующий шаг – создание связи между компьютером и человеческим мозгом.

В "Твиттер" к Маску обратился мужчина, пожелавший стать волонтером. Он написал, что парализован уже 20 лет после ДТП, поэтому хочет принять учатие в клинических испытаниях.

Предприниматель ответил: компания активно работает над тем, чтобы обеспечить безопасность имплантов и соответствие санитарным нормам. Если все пройдет успешно, то исследования по внедрению чипов людям начнутся в этом году, заключил Илон Маск.

Сегодня миллиардер столкнулся с неприятностью. Его космический корабль взорвался во время запуска.

Карина СИРАЗОВА

Ответить:

Гость
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Гость
Давай давай Илон преврати америкосов и другую демократическую грязь в послушных болванчиков, удачи тебе.
это удобно.
можно многие вещи будет делать просто силой мысли.
представляешь - тебе охота крепкое будет доставляться только по факту твоего похмелья ?
ммм ?
Гость
Ответить
Давай давай Илон преврати америкосов и другую демократическую грязь в послушных болванчиков, удачи тебе.
Гость
Ответить
россиян не чипируешь.
чип некуда ставить
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