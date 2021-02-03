Некоторые "пророчества" уже сбылись

Драпировщик из Великобритании Питер Бекертон во время реставрации дивана обнаружил старое письмо. Оно датировалось 1969-м годом. То, что было написано на бумаге, повергло мужчину в шок.

Автором письма являлась 11-летняя девочка. Она решила пофантазировать, как будет выглядеть мир спустя много лет.

Ребенок предположил, что у телефонов появятся экраны, с помощью которых можно будет видеть собеседника. Телевизоры же в несколько раз увеличатся в размерах. Девочка представила, что в будущем переключать каналы позволят специальные кнопки, встроенные в подлокотники кресла.

Школьница начала мечтать о том, что когда-нибудь дома превратятся в умные конструкции, выполняющие различные команды. Например, двери будут открываться самостоятельно, пишет издание The Mirror.

Примечательно, что в письме были и несбывшиеся пророчества. Так, по мнению девочки, в будущем люди не будут употреблять обычную еду. Насытиться им поможет специальная жвачка. Это бы избавило хозяек от необходимости мыть посуду после приема пищи.

Супруга Питера Бекертона, Роза, решила опубликовать данное письмо. Женщина выразила надежду, что ей удастся найти автора предсказаний.