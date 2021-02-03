Ведущий отреагировал на крик оппонента

Артем Шейнин после множества сообщений от обеспокоенных поклонников вернулся в шоу "Время покажет". Вчерашний эфир программы был посвящен суду по делу Алексея Навального, где ведущий принялся дискутировать со своим оппонентом, не разделявшим его позицию. Тем не менее, журналисту удалось поставить собеседника на место буквально одной фразой.

Политолог Андрей Никулин в студии программы попытался оспорить приговор оппозиционеру. По мнению аналитика, решение суда является безосновательным. Шейнин с приглашенным экспертом не согласился, отметив, что слушание прошло в рамках законодательства. На это Никулин лишь тяжело вздохнул.

"Выдохните. Вы, видимо, пришли не в ту программу поорать. А я с вами разговариваю",

– обратился к оппоненту Шейнин, заключив, что оппозиционер нарушил правила условного срока, не объявившись в октябре.

Ранее "Утро.ру" писало, как зрители отреагировали на возвращение в шоу Шейнина и почему он пропадал.