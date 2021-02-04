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Представительница Гидрометцентра
Людмила Паршина поделилась прогнозом погоды на февраль. Оказалось, последний
месяц зимы на европейской части России пройдет с аномально низкими
температурами.
В столице начнет холодать с 5 февраля. Ночью столбик термометра опустится до -14 градусов, пишет "Российская газета".
7 февраля москвичей ждет еще большее падение температур. Ночью будет до -22, а 9 февраля похолодает до -26 градусов.
Регионы к югу от столицы тоже окутают морозы. 5 февраля мощные снегопады накроют Курскую область и север Поволжья, отмечает телеканал "360".
Ранее метеоролог рассказал, когда в Москву придет весна.
Проживающим за границей россиянам нужно вернуться в страну, считает экс-сотрудник КГБ
По мнению дипломата, такое развитие событий маловероятно