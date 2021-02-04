У пожилых людей есть способ добиться индексации, не дожидаясь решения правительства

Возобновление порядка индексации пенсий работающим россиянам увеличит выплаты примерно на 1 тысячу рублей в месяц. Так считает начальник информационно-аналитического центра "Телетрейд" Сергей Лысаков.

Пенсии работающим перестали индексировать с 2016 года. В начале 2021 г. по поручению президента страны правительство разработало предложения о возобновлении регулярного пересчета выплат всем пенсионерам. Есть несколько вариантов, и точная сумма прибавки будет известна, только когда власти примут окончательное решение, подчеркивает Лысаков.

"В среднем работающие пенсионеры могут получить дополнительно около 1 тыс. рублей в месяц",

– считает он. Однако, по его мнению, до лета рассчитывать на долгожданную прибавку не стоит.

Впрочем, желающие увеличить денежное пособие поскорее могут воспользоваться другим способом. По действующему сейчас закону после окончания трудовой деятельности пенсионеру пересчитывают размер пенсии с учетом всех пропущенных индексаций. Соответственно, человек может уволиться, подать сведения в ПФР, а затем вновь устроиться на работу.

"При возобновлении трудовой деятельности пенсия выплачивается в повышенном размере в той сумме, которая была установлена на день, предшествующий дню принятия на работу",

– подтвердила "Лайфу" гендиректор аудиторско-консалтинговой компании "2К" Тамара Касьянова.

О том, какие варианты индексации пенсий работающим возможны в принципе, "Утро.ру" писало ранее.