То, что продавцы называют маркетинговым ходом, на самом деле – нарушение закона

В период пандемии многие россияне вынуждены экономить, поэтому вопрос цены на товар или услугу для них является определяющим. Этим пользуются недобросовестные продавцы. Они крупным шрифтом пишут на ценниках одну сумму, а на кассе выясняется, что условия акции не соблюдены и надо заплатить больше или купить что-то еще.

По оценке главы Национального союза защиты прав потребителей Павла Шапкина, 80% всех нарушений прав покупателей сегодня связаны не с обвесом или условиями возврата товара, как когда-то, а именно с неправильным информированием о цене.

"Идут ухищрения, ценники, где условия прописаны мелким шрифтом, что надо приобрести несколько товаров, что с учетом каких-то акций такая цена может быть",

– рассказывает Шапкин. Продавцы настаивают, что это просто такой маркетинговый ход. Но в действительности налицо нарушение, предусмотренное ст. 14.7 КоАП "Обман потребителя", за который положен штраф от 100 до 500 тыс.рублей, передает RT.

Незаконным также является искажение характеристик товара или услуги и их замалчивание. Однако продавцы так часто используют эти методы привлечения покупателей, что многие уже не воспринимают это как нарушение.

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