Пресс-секретарь Белого дома не перестает удивлять выходками

Представительница резиденции нового американского лидера Джен Псаки опять угодила в переплет. На этот раз она спутала Пекин и Токио.



На очередном брифинге журналистка задала пресс-секретарше Белого дома вопрос том, что думают в администрации президента по поводу предстоящей поездки команды из США на летнюю Олимпиаду в Токио.

Отвечая на этот вопрос, высокопоставленная американка неожиданно стала рассуждать про зимние Игры-2022 в Пекине. Она ответила, что позиция по этим Играм пока остается неизменной, передает телеканал "360".

Настойчивая журналистка указала Джен на оплошность. Она подчеркнула, что спрашивала про Японию, а не про Китай. Псаки условно развела руками заявив, что об Олимпиадах слишком много вопросов. Мол, можно и перепутать.

Новая оплошность пресс-секретарши вызвала бурную реакцию в Сети.

"Джен следует прекратить свою болтовню. Она выглядит ужасно", "Не припомню такого дилетантства с последним пресс-секретарем бывшей администрации", "Она просто невероятная", "Она даже не знает, на какой планете она находится", – упражняются в остроумии англоязычные пользователи "Ютуб".

К слову, совсем недавноДжен спутала американские Космические силы Space Force с президентским бортом, который носит название Air Force One.