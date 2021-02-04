Народ возмутился перлом Псаки про Олимпиаду

Народ возмутился перлом Псаки про Олимпиаду
Джен Псаки. Фото: Brian Cahn/ZUMAPRESS.com/www.globallookpress.com
Пресс-секретарь Белого дома не перестает удивлять выходками

Представительница резиденции нового американского лидера Джен Псаки опять угодила в переплет. На этот раз она спутала Пекин и Токио.

На очередном брифинге журналистка задала пресс-секретарше Белого дома вопрос том, что думают в администрации президента по поводу предстоящей поездки команды из США на летнюю Олимпиаду в Токио.

Отвечая на этот вопрос, высокопоставленная американка неожиданно стала рассуждать про зимние Игры-2022 в Пекине. Она ответила, что позиция по этим Играм пока остается неизменной, передает телеканал "360".

Настойчивая журналистка указала Джен на оплошность. Она подчеркнула, что спрашивала про Японию, а не про Китай. Псаки условно развела руками заявив, что об Олимпиадах слишком много вопросов. Мол, можно и перепутать.

Новая оплошность пресс-секретарши вызвала бурную реакцию в Сети.

"Джен следует прекратить свою болтовню. Она выглядит ужасно", "Не припомню такого дилетантства с последним пресс-секретарем бывшей администрации", "Она просто невероятная", "Она даже не знает, на какой планете она находится", – упражняются в остроумии англоязычные пользователи "Ютуб".

 К слову, совсем недавноДжен спутала американские Космические силы Space Force с президентским бортом, который носит название Air Force One.

Ольга ФЕДОРОВА

Ответить:

Гость
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не лишайте нас этой клоунессы)
Гость
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толи дело машка-наркоманка. выйдет, отбомбит своим пуканом и дальше бухать
Гость
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Псаки, она и есть псаки. Что с нее взять. Пусть и дальше вещает, только все это надо делить на 265.
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