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Представительница резиденции
нового американского лидера Джен Псаки опять угодила в переплет. На этот раз
она спутала Пекин и Токио.
На очередном брифинге журналистка задала пресс-секретарше Белого дома вопрос том, что думают в администрации президента по поводу предстоящей поездки команды из США на летнюю Олимпиаду в Токио.
Отвечая на этот вопрос, высокопоставленная американка неожиданно стала рассуждать про зимние Игры-2022 в Пекине. Она ответила, что позиция по этим Играм пока остается неизменной, передает телеканал "360".
Настойчивая журналистка указала Джен на оплошность. Она подчеркнула, что спрашивала про Японию, а не про Китай. Псаки условно развела руками заявив, что об Олимпиадах слишком много вопросов. Мол, можно и перепутать.
Новая оплошность пресс-секретарши вызвала бурную реакцию в Сети.
"Джен следует прекратить свою болтовню. Она выглядит ужасно", "Не припомню такого дилетантства с последним пресс-секретарем бывшей администрации", "Она просто невероятная", "Она даже не знает, на какой планете она находится", – упражняются в остроумии англоязычные пользователи "Ютуб".
К слову, совсем недавноДжен спутала американские Космические силы Space Force с президентским бортом, который носит название Air Force One.
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По мнению дипломата, такое развитие событий маловероятно