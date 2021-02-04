Умер раскритиковавший ограничения по COVID-19 врач

Причины смерти раскрывать не стали

Заслуженный врач России Николай Филатов, работавший с вакцинами, скончался. Мужчине было 66 лет. 

Как пишет РБК, о смерти Филатова сообщили в НИИ вакцин и сывороток им. И.И. Мечникова. Однако что стало причиной кончины не указали. 

Николай Филатов около 32 лет был главным санитарным врачом Москвы. В октябре прошлого года он резко высказался об ограничениях в России, связанных с коронавирусом. Он назвал их "проявлением величия" властей и сообщил, что они неадекватны по сравнению с предыдущими вспышками ОРВИ и гриппа.

Роман ИГНАТОВ

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