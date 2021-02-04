Курс рубля
- Доллар подорожает до 80 рублей через 2 недели – прогноз
- Новое падение рубля объяснил эксперт
- Рубль рухнет: озвучен секретный курс доллара на май 2021 года
721 новости
Заслуженный врач России Николай Филатов, работавший с вакцинами, скончался. Мужчине было 66 лет.
Как пишет РБК, о смерти Филатова сообщили в НИИ вакцин и сывороток им. И.И. Мечникова. Однако что стало причиной кончины не указали.
Николай Филатов около 32 лет был главным санитарным врачом Москвы. В октябре прошлого года он резко высказался об ограничениях в России, связанных с коронавирусом. Он назвал их "проявлением величия" властей и сообщил, что они неадекватны по сравнению с предыдущими вспышками ОРВИ и гриппа.
Народ попросили оцень отважную борьбу канцлера за российский газовый проект
По мнению дипломата, такое развитие событий маловероятно