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Наверняка хозяйки хоть раз в жизни сталкивались с такой проблемой – рано или поздно на утюге образуется нагар. Возникает вопрос – как избавиться от неприятного налета, не испортив при этом бытовой прибор.
На помощь придут зубная паста, старая щетка для чистки зубов, сода и соль.
Как быстро почистить утюг от нагара
Способ №1. Прогрейте утюг, после чего нанесите зубную пасту на загрязненную поверхность. Несколько раз пройдитесь щеткой. Спустя пару секунд нагар начнет постепенно сходить.
Оставьте пасту на некоторое время. Затем возьмите тряпку и емкость для воды. Намочите ткань и протрите подошву утюга.
Способ №2. Можно также воспользоваться пищевой содой. Погрузите зубную щетку в порошок и начните тереть в области темного налета.
Способ №3. Существует еще один эффективный метод, как почистить утюг. Вам понадобятся соль и кухонное полотенце.
Положите столовую ложку соли на полотенце. Нагрейте утюг, а затем приступите к глажке изделия.
Эти простые способы помогут избавиться от нагара и спасти вещи от загрязнения. Ведь при нагревании налет будет оставлять следы, пачкая соприкасающиеся с ним ткани.
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