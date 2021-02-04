Вы сможете не только уберечь одежду от грязных следов, но и спасти бытовой прибор

Наверняка хозяйки хоть раз в жизни сталкивались с такой проблемой – рано или поздно на утюге образуется нагар. Возникает вопрос – как избавиться от неприятного налета, не испортив при этом бытовой прибор.

На помощь придут зубная паста, старая щетка для чистки зубов, сода и соль.

Как быстро почистить утюг от нагара

Способ №1. Прогрейте утюг, после чего нанесите зубную пасту на загрязненную поверхность. Несколько раз пройдитесь щеткой. Спустя пару секунд нагар начнет постепенно сходить.

Оставьте пасту на некоторое время. Затем возьмите тряпку и емкость для воды. Намочите ткань и протрите подошву утюга.

Способ №2. Можно также воспользоваться пищевой содой. Погрузите зубную щетку в порошок и начните тереть в области темного налета.

Способ №3. Существует еще один эффективный метод, как почистить утюг. Вам понадобятся соль и кухонное полотенце.

Положите столовую ложку соли на полотенце. Нагрейте утюг, а затем приступите к глажке изделия.

Эти простые способы помогут избавиться от нагара и спасти вещи от загрязнения. Ведь при нагревании налет будет оставлять следы, пачкая соприкасающиеся с ним ткани.