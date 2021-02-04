Украинцев предупредили о подаче электричества по графику

Украинцев предупредили о подаче электричества по графику
Фото: pixabay.com
Запасы топлива на ТЭЦ стремительно сокращаются

На Украине усугубляется кризис из-за малых запасов угля на тепловых электростанциях (ТЭС). Это признала национальная комиссия по госрегулированию в сферах энергетики и коммунальных услуг (НКРЭКУ). 

Запасов угля на украинских ТЭС сейчас в 5,5 раз меньше, чем было прошлой зимой, причем распределены они неравномерно. По оценкам специалистов, ситуация критическая. Еще немного – и придется отключать в домах свет.

"Уменьшение запасов угля угрожает стабильной работе энергоблоков ТЭС. Это может спровоцировать возникновение общесистемной аварии в объединенной энергосистеме Украины и введение в действие графиков аварийного прекращения электроснабжения потребителей",

предупредили в НКРЭКУ.

Ранее "Укрэнерго" уже поднимало вопрос о нехватке угля на зимний сезон. В связи с этим в Киеве решили повременить с запретом импорта электроэнергии из России и Белоруссии, хотя на этом настаивают некоторые нардепы. 

При этом атомная энергетика Незалежной также приходит в упадок.

Николай ВИКТОРОВ

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Гость
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Гость
я не посещаю окупированные территории.
да и далеко мне.
самолеты в вашу парашу не летают.
А зачем нам <цензура>, приезжающее к нам. У нас своего хватает, одного вон с трудом спровадили за забор ...
Гость
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Гость
в захваченном крыму давно по графику
и не только электричество
хехе, папуас рассуждает о благах цивилизации, кои ему недоступны - самолеты, электричество))) обидно папуасу <цензура> зимой в дырку в полу при лучине, вытирая болящий пердак засаленной и задроченой вышиванкой , хехе
Гость
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Гость
я не посещаю окупированные территории.
да и далеко мне.
самолеты в вашу парашу не летают.
У мамки лучше чем в Америке?
Подсолнух
Ответить
Гость
я не посещаю окупированные территории.
да и далеко мне.
самолеты в вашу парашу не летают.
Вот и славненько! Ты вообще на Земле лишняя инфузория!
Гость из Крыма
Ответить
Гость
я не посещаю окупированные территории.
да и далеко мне.
самолеты в вашу парашу не летают.
Значит бабки у подъезда. Ну, они еще и не такое придумать могут. Держи нас в курсе об их сплетнях.
Гость
Ответить
Гость из Крыма
Ой, ты все-таки оторвал себя от дивана, чтобы посетить Крым или опять слухами бабок у подъезда пользуешься?
я не посещаю окупированные территории.
да и далеко мне.
самолеты в вашу парашу не летают.
Гость
Ответить
Гость
в захваченном крыму давно по графику
и не только электричество
Ты чего, горилки обожрался, дебил, это лишний раз подтверждает истину, хохол рождается дебилом дебилом и подыхает.
Гость из Крыма
Ответить
Гость
в захваченном крыму давно по графику
и не только электричество
Ой, ты все-таки оторвал себя от дивана, чтобы посетить Крым или опять слухами бабок у подъезда пользуешься?
Гость
Ответить
в захваченном крыму давно по графику
и не только электричество
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