Запасы топлива на ТЭЦ стремительно сокращаются

На Украине усугубляется кризис из-за малых запасов угля на тепловых электростанциях (ТЭС). Это признала национальная комиссия по госрегулированию в сферах энергетики и коммунальных услуг (НКРЭКУ).

Запасов угля на украинских ТЭС сейчас в 5,5 раз меньше, чем было прошлой зимой, причем распределены они неравномерно. По оценкам специалистов, ситуация критическая. Еще немного – и придется отключать в домах свет.

"Уменьшение запасов угля угрожает стабильной работе энергоблоков ТЭС. Это может спровоцировать возникновение общесистемной аварии в объединенной энергосистеме Украины и введение в действие графиков аварийного прекращения электроснабжения потребителей",

– предупредили в НКРЭКУ.

Ранее "Укрэнерго" уже поднимало вопрос о нехватке угля на зимний сезон. В связи с этим в Киеве решили повременить с запретом импорта электроэнергии из России и Белоруссии, хотя на этом настаивают некоторые нардепы.

При этом атомная энергетика Незалежной также приходит в упадок.