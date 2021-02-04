Карантин по COVID-19 довел: на атомной подлодке разгорелся громкий скандал

Карантин по COVID-19 довел: на атомной подлодке разгорелся громкий скандал
Фото: MOD Russia/via Globallookpress.com/www.globallookpress.com
Замполит принял на грудь и обматерил мичмана с женой

На ракетном подводном крейсере "Карелия", когда команда находилась на карантине из-за пандемии коронавируса, разгорелся громкий скандал. Его подробности раскрыты в решениях кассационного военного суда, куда обратился один из участников тех событий.

Конфликт произошел 14 июля 2020 года. Видимо, от тоски в изоляции, заместитель командира подлодки по политчасти – капитан второго ранга Константин Фролкин – напился. Мало того, будучи мертвецки пьян, он обматерил мичмана с женой.

Все началось с того. что супруга сообщила мичману об отказе администрации города продлевать им срок действия договора о соцнайме жилья из-за того, что мужа не было дома. Тот решил попросить помощи у замполита.

Он застал капитана в каюте. Фролкин был нетрезв, нагрубил мичману и послал его, после чего выпил еще. Затем он пошел на центральный пост и там снова нецензурно обругал мичмана и его жену по громкой связи.

Командир субмарины разобравшись в обстоятельствах произошедшего, объявил замполиту неполное служебное соответствие. Тот с этим не согласился и пожаловался в суд.

Во время слушаний Фролкин отвергал слова очевидцев о его брани и заявил, что алкоголь использовал для дезинфекции во время карантина. Однако суд отклонил его иск, передает "Коммерсант выдержки из материалов, которые опубликовала государственная автоматизированная система "Правосудие".

Полина ДОРОЖКИНА

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