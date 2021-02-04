Защитник уверен – козни ему строит не сам артист

Бывший адвокат Михаила Ефремова Андрей Алешкин высказался о нелогичных действиях актера. По словам правозащитника, артист дважды жаловался на него по настоянию новых адвокатов.

Алешкин заявил – между ним и Ефремовым был заключен договор, за рамки которого он никогда не выходил. Мужчина уверен, что его попросту хотят подставить.

"Понятно, что за всем этим стоят его адвокаты. Я думаю, это зависть – первое, второе – ревность", – отметил Андрей.

Адвокат вспомнил, как однажды, при встрече с другими защитниками Ефремова, те открыто сообщили, что не рады новому коллеге.

Алешкин считает, что действия Ефремова можно объяснить именно давлением со стороны представителей его интересов. Вариант с сумасшествием Михаила Олеговича Андрей сразу же отметает, передает РИА ФАН.

"Я не могу поверить, что он сошел с ума. Восемь листов договора подписать – а потом говорить, что меня принудили, обманули", – добавил правозащитник.

В конечном итоге мужчине пришлось направлять объяснительные в адвокатскую палату Санкт-Петербурга. В одной из них Алешкин попытался доказать, что все осуществляемые им действия – от подготовки кассации и до общения с прессой, были прописаны в договоре.

Ранее появились подробности расправы Ефремова над экс-защитником.