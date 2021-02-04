"Не могу поверить": адвокат заявил о сумасшествии Ефремова

"Не могу поверить": адвокат заявил о сумасшествии Ефремова
Фото: АГН Москва
Защитник уверен – козни ему строит не сам артист

Бывший адвокат Михаила Ефремова Андрей Алешкин высказался о нелогичных действиях актера. По словам правозащитника, артист дважды жаловался на него по настоянию новых адвокатов.

Алешкин заявил – между ним и Ефремовым был заключен договор, за рамки которого он никогда не выходил. Мужчина уверен, что его попросту хотят подставить.

"Понятно, что за всем этим стоят его адвокаты. Я думаю, это зависть – первое, второе – ревность", – отметил Андрей.

Адвокат вспомнил, как однажды, при встрече с другими защитниками Ефремова, те открыто сообщили, что не рады новому коллеге.

Алешкин считает, что действия Ефремова можно объяснить именно давлением со стороны представителей его интересов. Вариант с сумасшествием Михаила Олеговича Андрей сразу же отметает, передает РИА ФАН.

"Я не могу поверить, что он сошел с ума. Восемь листов договора подписать – а потом говорить, что меня принудили, обманули", – добавил правозащитник.

В конечном итоге мужчине пришлось направлять объяснительные в адвокатскую палату Санкт-Петербурга. В одной из них Алешкин попытался доказать, что все осуществляемые им действия – от подготовки кассации и до общения с прессой, были прописаны в договоре.

Ранее появились подробности расправы Ефремова над экс-защитником. 

Анастасия ГОРЮНОВА

Ответить:

новости партнеров
По теме

В России заговорили о присоединении всей Украины

Жителей Незалежной назвали частью русского народа

В Крыму заявили о шантаже Украины

Киев объявил о новых санкциях

Выбор редакции

Новости партнеров

Самое читаемое

Загрузка...

Рекомендуем

Новости Украины

Все новости раздела

Шоу-бизнес

Все новости раздела

Армия

Все новости раздела

Политика

Все новости раздела

Жизнь

Все новости раздела

Инопланетяне

Все новости раздела

Происшествия

Все новости раздела

Выбор читателей

Персоны на сайте

Выбор читателей