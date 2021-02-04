ЕС выделил 13 миллионов евро для россиян

Финансовая помощь предназначается для затронутых пандемией уязвимых групп населения в РФ

Евросоюз мобилизировал почти 40 миллионов евро для того, чтобы отправить в качестве гуманитарной помощи странам-союзникам по всему миру. Из них 13 миллионов были выделены для граждан России. Об этом сообщил представитель ЕС по внешней политике и политике безопасности Жозеп Боррель. 

В интервью "Интерфаксу" он пояснил, что деньги предназначены для поддержки уязвимых групп населения, наиболее затронутых пандемией. 

Также средства могут быть использованы для решения неотложных вопросов в сфере здравоохранения и обеспечения гуманитарных потребностей, а также для упрочения систем здравоохранения и поддержания экономического восстановления и мер социальной защиты, отметил Боррель. 

Роман ИГНАТОВ

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