Финансовая помощь предназначается для затронутых пандемией уязвимых групп населения в РФ

Евросоюз мобилизировал почти 40 миллионов евро для того, чтобы отправить в качестве гуманитарной помощи странам-союзникам по всему миру. Из них 13 миллионов были выделены для граждан России. Об этом сообщил представитель ЕС по внешней политике и политике безопасности Жозеп Боррель.

В интервью "Интерфаксу" он пояснил, что деньги предназначены для поддержки уязвимых групп населения, наиболее затронутых пандемией.

Также средства могут быть использованы для решения неотложных вопросов в сфере здравоохранения и обеспечения гуманитарных потребностей, а также для упрочения систем здравоохранения и поддержания экономического восстановления и мер социальной защиты, отметил Боррель.