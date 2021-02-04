Стало известно, ведется ли работа над введением общей денежной единицы с Россией

Единую валюту России и Белоруссии вводить не планируют. Об этом сообщили в пресс-службе Национального банка в ответ на появившуюся несколько часов назад информацию.

В Минске отметили, что сообщения о возобновлении активной работы по подписанию дорожной карты об общей валюте не имеет ничего общего с действительностью. "Очередной фейк", – рассказали "Интерфаксу" в банке Белоруссии.

Информацию о том, что над созданием единой валюты работают "в ускоренном темпе", сообщили сегодня в телеграм-канале "Народное Антикризисное Управление". В НАУ сослались на "надежные источники в Национальном банке".

"Пока не ясно, идет ли речь о создании эмиссионных центров как в Беларуси, так и России, или о полной зависимости финансовой системы страны от Кремля",

– говорится в сообщении. Также в НАУ упомянули недавние слова Дмитрия Медведева об интеграции двух стран.

Политик сказал, что белорусская экономика полностью заточена под российскую, поэтому у Республики помимо реализации союзного договора альтернативы нет.