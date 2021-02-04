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Единую валюту России и Белоруссии вводить не планируют. Об этом сообщили в пресс-службе Национального банка в ответ на появившуюся несколько часов назад информацию.
В Минске отметили, что сообщения о возобновлении активной работы по подписанию дорожной карты об общей валюте не имеет ничего общего с действительностью. "Очередной фейк", – рассказали "Интерфаксу" в банке Белоруссии.
Информацию о том, что над созданием единой валюты работают "в ускоренном темпе", сообщили сегодня в телеграм-канале "Народное Антикризисное Управление". В НАУ сослались на "надежные источники в Национальном банке".
"Пока не ясно, идет ли речь о создании эмиссионных центров как в Беларуси, так и России, или о полной зависимости финансовой системы страны от Кремля",
– говорится в сообщении. Также в НАУ упомянули недавние слова Дмитрия Медведева об интеграции двух стран.
Политик сказал, что белорусская экономика полностью заточена под российскую, поэтому у Республики помимо реализации союзного договора альтернативы нет.
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