Жители региона часами стоят в очереди, чтобы заправить автомобиль

На Дальнем Востоке столкнулись с резким дефицитом бензина. Жители Хабаровска и Комсомольска-на-Амуре подолгу стоят в очередях на АЗС – порой до семи часов. На фоне происходящего топливо стали продавать в Интернете по завышенной цене: от 80 до 125 руб. за литр.

Как отмечают СМИ, многокилометровые вереницы в Хабаровском крае стали образовываться еще с середины января. Некоторые заправки закрылись – закончилось топливо на продажу. Кроме того, россияне начали торговать не только самим бензином, но и местами в очереди. Средняя цена – тысяча рублей. Очевидцы рассказывали, что один из водителей и вовсе продавал свое место на заправку за 7 тыс., пишет "ДВ Новости".

Бензиновый коллапс на Дальнем Востоке начался после приостановки Хабаровского нефтеперерабатывающего завода из-за плановой модернизации. 3 февраля предприятие возобновило работу, ожидаются поставки топлива, передает "Интерфакс".

Врио губернатора Хабаровского края Михаил Дегтярев назвал ситуацию "экстраординарной". Прокуратура в связи с дефицитом топлива проводит проверку.