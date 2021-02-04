Телеведущий приструнил эксперта одной фразой

Жаркая дискуссия произошла в недавнем эфире программы "Место встречи" между Андреем Норкиным и Александром Сытиным. Ведущий дал отпор историку, критиковавшему политику России.

По словам эксперта, наша страна всегда возвращается на имперский путь и, если бы она превратилась в некое "подобие Канады", это стало бы "великим счастьем" как для всего мира, так и для самой России. Издание "Экономика сегодня" предположило, что своим высказыванием Сытин предложил нашей стране прогнуться под Запад, подчиняться его интересам так же, как Канада подстраивается под США.

Историк также раскритиковал ввод российских миротворцев в Нагорный Карабах и позже заявил, что поддерживать русскоязычное население, живущее за пределами нашей страны, не стоит. "Это фигушки", – резко оборвал его Норкин.

Ранее Андрей Норкин поспорил с американским экспертом во время обсуждения телефонного разговора Владимира Путина и Джо Байдена.