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Трое пожарных, которые погибли во время тушения огня на складе в Красноярске, посмертно награждены орденами Мужества. Такой указ издал глава России Владимир Путин.
Документ опубликовали на официальном интернет-портале правовой информации. Лидер оценил мужество, с которым спасатели исполняли свой служебный долг в экстремальных условиях. Таким образом, посмертно награды дали прапорщику А.Жалнерчику, старшему прапорщику А.Пузыреву и сержанту М.Рябцеву.
Пожар произошел накануне на складе "Авторейда". Пожарники, подозревая, что в здании есть люди, вошли в него, но обрушилась крыша. В результате они погибли.
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