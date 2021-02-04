Путин наградил погибших в Красноярске пожарников

Президент РФ отметил отвагу спасателей

Трое пожарных, которые погибли во время тушения огня на складе в Красноярске, посмертно награждены орденами Мужества. Такой указ издал глава России Владимир Путин.

Документ опубликовали на официальном интернет-портале правовой информации. Лидер оценил мужество, с которым спасатели исполняли свой служебный долг в экстремальных условиях. Таким образом, посмертно награды дали прапорщику А.Жалнерчику, старшему прапорщику А.Пузыреву и сержанту М.Рябцеву. 

Пожар произошел накануне на складе "Авторейда". Пожарники, подозревая, что в здании есть люди, вошли в него, но обрушилась крыша. В результате они погибли. 

Полина ИВАНОВА

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