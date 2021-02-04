В число кандидатов также попали другие представители белорусской оппозиции

Светлану Тихановскую выдвинули на Нобелевскую премию мира 2021 года. Об этом сообщают СМИ.

Вместе с ней в число номинантов попали Мария Колесникова и Вероника Цепкало. Newsweek отмечает, что эти три женщины были номинированы за создание мирной оппозиции и борьбу за справедливые выборы.

В списке также оказались Алексей Навальный, Дональд Трамп, Грета Тунберг, МКС и НАТО.

В прошлом году Нобелевскую премию вручили ООН.