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Светлану Тихановскую выдвинули на Нобелевскую премию мира 2021 года. Об этом сообщают СМИ.
Вместе с ней в число номинантов попали Мария Колесникова и Вероника Цепкало. Newsweek отмечает, что эти три женщины были номинированы за создание мирной оппозиции и борьбу за справедливые выборы.
В списке также оказались Алексей Навальный, Дональд Трамп, Грета Тунберг, МКС и НАТО.
В прошлом году Нобелевскую премию вручили ООН.
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