Тихановскую номинировали на Нобелевскую премию

В число кандидатов также попали другие представители белорусской оппозиции

Светлану Тихановскую выдвинули на Нобелевскую премию мира 2021 года. Об этом сообщают СМИ.

Вместе с ней в число номинантов попали Мария Колесникова и Вероника Цепкало. Newsweek отмечает, что эти три женщины были номинированы за создание мирной оппозиции и борьбу за справедливые выборы.

В списке также оказались Алексей Навальный, Дональд Трамп, Грета Тунберг, МКС и НАТО.

В прошлом году Нобелевскую премию вручили ООН.

Карина СИРАЗОВА

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