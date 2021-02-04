Всего в Подмосковье за последние сутки заболел 831 человек

Больше всего новых случаев инфицирования COVID-19 в Московской области за последние сутки зафиксировано в Красногорске, Королеве и Подольске. Об этом сообщает интернет-издание "Подмосковье сегодня" со ссылкой на региональный штаб по борьбе с коронавирусом.

Так, в Красногорске заболели 57 человек, в Королеве – 48, в Подольске – 43. Далее идут Мытищи – 36, Одинцово – 35, Солнечногорск – 34, Ленинский округ и Реутово – по 33, Щелково – 32, Химки – 31.

В Домодедово коронавирус настиг 29 граждан, в Клину – 27, в Лобне и Сергиевом Посаде – по 24, в Пушкино – 21.

Всего в Подмосковье за последние сутки заболел 831 человек, скончались – 33 пациента, выздоровели – 1033 гражданина.

