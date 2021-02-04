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В Подмосковье вновь пришел снегопад и холод. Непогода сохранится до конца дня. Об этом сообщили в местном Минтрансе.
Так, сначала снег будет валить на юго-западе области, а затем переместится в северо-восточную часть Подмосковья. Ветер будет дуть со скоростью до 10 м/с, а столбики термометров опустятся ночью до -17ºC.
На дорогах, как сообщает интернет-портал "Подмосковье сегодня", появится гололедица.
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