На регион обрушилась метель

В Подмосковье вновь пришел снегопад и холод. Непогода сохранится до конца дня. Об этом сообщили в местном Минтрансе.

Так, сначала снег будет валить на юго-западе области, а затем переместится в северо-восточную часть Подмосковья. Ветер будет дуть со скоростью до 10 м/с, а столбики термометров опустятся ночью до -17ºC.

На дорогах, как сообщает интернет-портал "Подмосковье сегодня", появится гололедица.