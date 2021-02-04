Жителей Подмосковья предупредили о непогоде

На регион обрушилась метель

В Подмосковье вновь пришел снегопад и холод. Непогода сохранится до конца дня. Об этом сообщили в местном Минтрансе.

Так, сначала снег будет валить на юго-западе области, а затем переместится в северо-восточную часть Подмосковья. Ветер будет дуть со скоростью до 10 м/с, а столбики термометров опустятся ночью до -17ºC. 

На дорогах, как сообщает интернет-портал "Подмосковье сегодня", появится гололедица. 

Полина ИВАНОВА

Ответить:

новости партнеров

Эстония устроила истерику из-за российского Ил-76МД

Посла нашей страны вызвали в МИД

В Крыму заявили о шантаже Украины

Киев объявил о новых санкциях

Выбор редакции

Новости партнеров

Самое читаемое

Загрузка...

Рекомендуем

Новости Украины

Все новости раздела

Шоу-бизнес

Все новости раздела

Армия

Все новости раздела

Политика

Все новости раздела

Жизнь

Все новости раздела

Инопланетяне

Все новости раздела

Происшествия

Все новости раздела

Выбор читателей

Персоны на сайте

Выбор читателей