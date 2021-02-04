Дикие животные массово заполняют города Московской области

Некоторые не встречались в регионе с середины 1950-х годов

В Подмосковье переселяются дикие животные. Их все чаще стали замечать в черте городов. Об этом рассказали в Минэкологии.

Чаще всего идут в города бобры и белки. Особенно, в долине Сетуни и на Яузе в черте Мытищ. Появляются и куницы, а также белки-летяги и ласки.

Специалисты говорят о том, что это позитивная тенденция. Ведь разнообразие видов увеличивается. К тому же, это означает, что окружающая среда претерпевает изменения в лучшую сторону, что полезно не только для животных, но и для человека, передает интернет-портал "Подмосковье сегодня"

Полина ИВАНОВА

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Эти милые создания не знают куда им бежать из-за застройки подмосковья "Новой Москвой".
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