Некоторые не встречались в регионе с середины 1950-х годов

В Подмосковье переселяются дикие животные. Их все чаще стали замечать в черте городов. Об этом рассказали в Минэкологии.

Чаще всего идут в города бобры и белки. Особенно, в долине Сетуни и на Яузе в черте Мытищ. Появляются и куницы, а также белки-летяги и ласки.

Специалисты говорят о том, что это позитивная тенденция. Ведь разнообразие видов увеличивается. К тому же, это означает, что окружающая среда претерпевает изменения в лучшую сторону, что полезно не только для животных, но и для человека, передает интернет-портал "Подмосковье сегодня".