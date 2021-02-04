Сторона защиты требует доступа ко всем фрагментам рухнувшего лайнера

Адвокаты россиянина Олега Пулатова, который является фигурантом судебного процесса в Гааге о крушении малайзийского "Боинга" MH17 в небе над воюющим Донбассом в июле 2014 г., обнаружили ряд несостыковок в уголовном деле. Об этом пишет сегодня издание "Политпазл".

Отмечается, что сторона защиты направила в суд несколько запросов, решение по которым должны принять 8 февраля.

В частности, адвокаты считают необходимым допросить двух свидетелей, приобщить к материалам пару отчетов и внимательно изучить дополнительные снимки обломков "Боинга". В случае, если суд одобрит данное ходатайство, то российская компания "Алмаз-Антей" направит в Нидерланды своего представителя, который ответит на вопросы о возможном применении ЗРК "Бук".

По информации издания Soester Courant, адвокаты Пулатова нашли серьезные несостыковки в деле. Они обнаружили, что следователи изучили лишь 20-30% обломков самолета. Поэтому защита желает увидеть все фрагменты разбившегося MH17, а не только те, которые хранятся на базе Гильзе-Риен.

Прокуратура Нидерландов требует отклонить запросы адвокатов.

Ранее голландский журналист Эрик ван де Бек в своей соцсети сообщил о хранящихся 18 контейнерах с уликами, которые не были изучены следствием и не включены в реконструкцию лайнера. По его словам, до сих пор неизвестно, сколько для этого было задействовано обломков из эвакуированных с территории Донбасса 20-30% фрагментов "Боинга". Он подчеркнул, что юристы Пулатова утверждают о "тщательно скрытых" контейнерах.

