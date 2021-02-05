Злоумышленники маскируются под ЦБ РФ

Мошенники придумали очередной способ выманить у россиян сбережения. Они сообщили гражданам о возможности получить дополнительную выплату по COVID-19

При этом злоумышленники маскируются под Центробанк России. Якобы именно регулятор собирается оказать поддержку во время пандемии.

Объявление об этом выложено в "Фейсбук" как реклама. В нем приведена ссылка на несуществующий в действительности приказ ЦБ о такой единоразовой выплате, пишет РИА "Новости".

Далее написано, что можно получить от 1 до 5 тыс. руб. на каждого человека в семье, Все зависит от потребностей и расходов, отмечает URA.RU.

Стать обладателем суммы, как сказано в рекомендации, просто. Нужно всего лишь ввести данные своей банковской карты и CVC-код.

В Центробанке назвали подобные сообщения мошенничеством. И заявили, что предприняли меры для блокировки сайта с этой информацией, передает "МИР24".

Под чужой личиной мошенники в последнее время действовали не раз. Недавно стало известно о другом способе обмана россиян. Орудующие в интернете злоумышленники "от имени правительства" стали предлагать соцвыплаты, для получения которых нужно указать данные банковской карты. Поддавшиеся на уловку доверчивые граждане потеряли деньги.

До этого они звонили, представляясь сотрудниками полиции, и говорили о заведении уголовных дел по заявлению ЦБ. Затем у граждан выспрашивали их данные – личные, о платежных картах и совершенных операциях – и снимали деньги.