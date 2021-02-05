Как вырастить крепкую и здоровую рассаду: 5 маленьких хитростей

Как вырастить крепкую и здоровую рассаду: 5 маленьких хитростей
Фото: pixabay.com
Следуя некоторым правилам, можно в будущем собрать богатый урожай

Подошло время огородникам позаботиться о будущем урожае. Можно уже начинать сеять рассаду. И тут придутся ко двору пять маленьких хитростей. Применив их, удастся достичь отличных результатов.

Как вырастить крепкую и здоровую рассаду

1.  Чтобы сэкономить место, можно сеять по паре семян в одну емкость. Потребуются горшочки объемом до 2 л – для крупного сорта, до 1 л – для мелкого.

Кроме того, если по верхушкам вытянувшихся сеянцев ежедневно слегка проводить рукой, они не будут сильно подниматься. Прикосновение руки к зелени затормозит ее чересчур быстрый рост.

2. Если корневой системе стало тесно, ростки надо пикировать, то есть рассадить в большую по размерам тару. Тогда она станет более выносливой и крепкой. 

3. Поливать рассаду можно не только обычным – прикорневым – способом, но и через поддон, в котором стоят емкости с нею. Это не только удобно. При таком поливе земля впитает необходимое количество влагии не пересохнет.

К тому же поливаемые через поддон сеянцы станут крепкими и быстрее приживаются в открытом грунте так как их корни усиленно прорастают вглубь.

4. Для здорового роста рассады поливать ее нужно не чистой водой, а раствором: в нее следует добавить подкормку – минеральные удобрения – из расчета не больше 1% от указанной в инструкции дозы. Лучше, если это будут компоненты с содержанием калия и фосфора.Это прибавит кустикам силы и создаст основу для хорошего урожая.

5. Также важную роль при выращивании сеянцев играет температура в помещении, где она находится. Если их нужно будет высаживать в не отапливаемую теплицу, следует провести закалку, то есть на  время помещать емкости с ростками туда, где градусы ниже – от +12°C, к примеру, на застекленный балкон или лоджию и оставит там сначала на несколько минут, потом, постепенно увеличивая время, – максимум на пять часов.

Следует помнить, что высаживать рассаду в грунт необходимо спустя минимум полтора месяца со времени посева. Используя выше перечисленные схитрости, можно не только получить прекрасные сеянцы, но и в скором будущем собрать богатый урожай.

 Ранее "Утро.ру" назвало сроки и дало советы, когда и как сеять помидоры на рассаду. Для этого сперва важно определиться с сортом томатов и подобрать определенную фазу Луны.

Полина ДОРОЖКИНА

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