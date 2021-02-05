Московский профнавигатор для молодежи поможет определиться с карьерой

В период пандемии многие площадки перешли в онлайн, в результате популярность программ только возросла

Выбор будущей профессии – очень сложный вопрос, особенно для школьников и студентов, обладающих в силу возраста небольшим жизненным опытом. Помочь ребятам определиться с карьерой и дать старт развитию в правильном направлении призвана созданная в Москве система профессиональной навигации.

Детские технопарки, добровольные экзамены, различные мероприятия проекта "Бизнес уикенд" пользуются среди ребят огромной популярностью. Прохождение этих программ не только дает дополнительные баллы к ЕГЭ и шансы стать победителями олимпиад и конкурсов – учиться в кругу единомышленников всегда очень интересно.

Сейчас в Москве открыто 18 детских технопарков, где могут заниматься ребята от семи лет и старше. На этих площадках действует 88 лабораторий, а программы проводят по 41 направлению. Самые популярные сегодня - робототехника, виртуальная и дополненная реальность, космонавтика, биотехнологии, нанотехнологии, автомоделирование, авиамоделирование, промышленный дизайн и 3D-технологии. Так что у школьников богатый выбор.

Пандемия коронавируса, конечно, повлияла на работу технопарков, но не остановила ее – занятия просто перевели в онлайн. При этом число участников мероприятий только возросло – сейчас их более 40 тысяч человек. Всего же за все время работы детских технопарков в Москве слушателями программ стали более 280 тысяч человек, 400 из которых получили дополнительные баллы к ЕГЭ для поступления в вузы.

Еще один востребованный формат профнавигации – добровольный квалификационный экзамен (ДКЭ). Он рассчитан на студентов. Ребятам предлагается проверить свои знания, выполняя практические задания в области инженерии и строительства, маркетинга и коммуникационных технологий, финансов и аналитики, цифровых технологий, услуг для населения.

Задачи для ДКЭ формулируют реальные работодатели, в том числе ОАО "РЖД", корпорация "Росатом", EY, Rambler Group, SuperJob, Skyeng, компания "Яндекс", МОЭК "Северсталь". Соответственно, студенты могут не только в полной мере оценить свою подготовку, но и проявить себя и получить шанс на стажировку в крупнейших российских и зарубежных компаниях. Так, в 2020 г. почти 100 ребят, успешно сдавших ДКЭ, получили предложения о работе.

При этом участвовать в программе Добровольного квалификационного экзамена могут не только москвичи. Его могут сдавать студенты из всех регионов России и даже иностранцы. Интерес к ДКЭ уже проявляют учащиеся вузов Белоруссии, Украины, Великобритании, Китая, США, Финляндии.

Для молодых людей, желающих попробовать свои силы в предпринимательстве, разработан проект "Бизнес уикенд". Для начала предлагается пройти однодневный тренинг. Второй этап – преакселератор – представляет собой обучение на более серьезном уровне. Над бизнес-идеями помогают работать опытные наставники. На последнем этапе программы участники разбирают реальные кейсы, общаются с экспертами и выполняют практические задания.

Такая ступенчатая система обучения позволяет постепенно приобретать знания и навыки, необходимые для открытия и развития собственного дела. Важно, что в проекте "Бизнес уикенд" могут принять участие не только студенты, но и школьники, и люди старшего поколения. Для них разработаны отдельные программы.

Для поддержки молодых предпринимателей в Москве запущен проектBusiness Update. Зарегистрировавшись на онлайн-портале, участники получают актуальную информацию о стажировках, разборы кейсов и обучающие видео. Их приглашают на бизнес-завтраки, питч-сессии и другие мероприятия, которые помогают завести полезные деловые контакты.

Каждому участнику Business Update присваивается рейтинг, который зависит от личной активности. Чем он выше, тем больше открывается возможностей. Лучшие получают приглашение на стажировку на ведущих предприятиях Москвы.

Востребованность такого рода мероприятий доказывает, насколько важно для молодежи как можно раньше попробовать себя в разных профессиях, проверить свои навыки и убедиться, что избранный путь оптимален.

"Уверен, что в новом году московская система профнавигации вернется в обычный режим работы. Но и опыт онлайн-программ тоже пригодится. Благодаря им правильный выбор профессионального пути смогут сделать еще больше молодых людей. А это – половина успеха в жизни",

– написал в своем блоге мэр Москвы Сергей Собянин.