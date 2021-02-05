Успеть до весны: что нужно сделать на даче в феврале

Успеть до весны: что нужно сделать на даче в феврале
Фото: Konstantin Kokoshkin/Global Look Press/www.globallookpress.com
В короткий зимний месяц не следует терять времени

В феврале хорошо бы приезжать на дачный участок не только для того, чтобы посмотреть за домиком, бытовкой и почистить снег. Третий зимний месяц пролетит быстро, и задуматься о подготовке к весне нужно уже сейчас, чтобы все успеть.

Что нужно сделать на даче в феврале

Убирая сугробы с крыш жилых и хозяйственных строений, следует так же поступать и с теплицами. Чрезмерное количество снега может продавить и сломать легкое покрытие, тем более из поликарбоната.

Также следует набросать на грядки в теплице снега.  Он растает, и образовавшаяся вода напитает почву – та будет рыхлой и влажной. Слишком много не потребуется, вполне достаточно трех – четырех ведер  на 1 кв. м земли.

Можно дополнительно набросать снега в емкости для полива. Когда по весне он растает, эта вода пригодится.

И грядки, где были посажены овощи в зиму, а также клумбы тоже неплохо бы посыпать снежком. Пусть чеснок, лук морковка и цветы получат свою порцию живительной влаги. 

Кроме того, желательно проследить за побелкой на стволах деревьев. Она жизненно необходима им для защиты от образующихся из-за перепадов температуры морозобоин. Если ее слой стерся, стоит побелить заново.

Вокруг деревьев и кустов нужно тщательно утоптать снег, чтобы уберечь их от чересчур активных в последний месяц зимы грызунов. Хорошо придавленный снегу им будет трудно рыть и они нанесут саду меньше вреда. 

Еще надо обязательно пролить кусты смородины кипятком – это убережет их от почкового клеща. Такую процедуру хорошо бы провести уже в последнюю неделю февраля, до начала вегетации растений.

Ранее сообщалось, как правильно организовать огород. Воспользовавшись всего четырьмя советами, можно не только обеспечить благоприятные условия для растений, но и добиться комфорта для хозяев.

Полина ДОРОЖКИНА

Ответить:

новости партнеров

"Жизнеспособный проект": "Северный поток-2" оценили в Польше

Ни санкции США, ни другие события не смогли остановить прокладку газопровода

Вам положена выплата до 5 тысяч рублей: как мошенники обманывают россиян

Злоумышленники маскируются под ЦБ РФ

Выбор редакции

Новости партнеров

Самое читаемое

Загрузка...

Рекомендуем

Новости Украины

Все новости раздела

Шоу-бизнес

Все новости раздела

Армия

Все новости раздела

Политика

Все новости раздела

Жизнь

Все новости раздела

Инопланетяне

Все новости раздела

Происшествия

Все новости раздела

Выбор читателей

Персоны на сайте

Выбор читателей