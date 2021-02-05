В короткий зимний месяц не следует терять времени

В феврале хорошо бы приезжать на дачный участок не только для того, чтобы посмотреть за домиком, бытовкой и почистить снег. Третий зимний месяц пролетит быстро, и задуматься о подготовке к весне нужно уже сейчас, чтобы все успеть.

Что нужно сделать на даче в феврале

Убирая сугробы с крыш жилых и хозяйственных строений, следует так же поступать и с теплицами. Чрезмерное количество снега может продавить и сломать легкое покрытие, тем более из поликарбоната.

Также следует набросать на грядки в теплице снега. Он растает, и образовавшаяся вода напитает почву – та будет рыхлой и влажной. Слишком много не потребуется, вполне достаточно трех – четырех ведер на 1 кв. м земли.

Можно дополнительно набросать снега в емкости для полива. Когда по весне он растает, эта вода пригодится.

И грядки, где были посажены овощи в зиму, а также клумбы тоже неплохо бы посыпать снежком. Пусть чеснок, лук морковка и цветы получат свою порцию живительной влаги.

Кроме того, желательно проследить за побелкой на стволах деревьев. Она жизненно необходима им для защиты от образующихся из-за перепадов температуры морозобоин. Если ее слой стерся, стоит побелить заново.

Вокруг деревьев и кустов нужно тщательно утоптать снег, чтобы уберечь их от чересчур активных в последний месяц зимы грызунов. Хорошо придавленный снегу им будет трудно рыть и они нанесут саду меньше вреда.

Еще надо обязательно пролить кусты смородины кипятком – это убережет их от почкового клеща. Такую процедуру хорошо бы провести уже в последнюю неделю февраля, до начала вегетации растений.

Ранее сообщалось, как правильно организовать огород. Воспользовавшись всего четырьмя советами, можно не только обеспечить благоприятные условия для растений, но и добиться комфорта для хозяев.

