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С 1 января 2021 г. пенсии проиндексировали всем российским пенсионерам, однако некоторые получили выплаты без учета прибавки. Ситуацию разъяснили в Пенсионном фонде (ПФР).
Фактическая сумма выплат не изменилась для граждан РФ, которые, являясь пенсионерами, продолжают работать. Однако на бумаге пенсия им также индексируется. Они могут убедиться в этом, заглянув в личный кабинет на сайте ПФР.
"В Личном кабинете работающих пенсионеров отображаются сведения о выплачиваемой в период работы пенсии (без учета индексации) и о начисленной пенсии, которую пенсионер будет получать после прекращения трудовой деятельности (с учетом индексации)",
– подчеркнули в ведомстве.
Чтобы узнать, на какую сумму можно рассчитывать после окончания трудовой деятельности, нужно выполнить последовательно следующие действия:
Вопрос о выплате пропущенных индексаций пенсионерам сейчас рассматривает правительство. Ранее эксперт посоветовал, как получить прибавку к пенсии, не дожидаясь индексации выплат работающим.
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