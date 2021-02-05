Положенную сумму можно проверить на сайте фонда

С 1 января 2021 г. пенсии проиндексировали всем российским пенсионерам, однако некоторые получили выплаты без учета прибавки. Ситуацию разъяснили в Пенсионном фонде (ПФР).

Фактическая сумма выплат не изменилась для граждан РФ, которые, являясь пенсионерами, продолжают работать. Однако на бумаге пенсия им также индексируется. Они могут убедиться в этом, заглянув в личный кабинет на сайте ПФР.

"В Личном кабинете работающих пенсионеров отображаются сведения о выплачиваемой в период работы пенсии (без учета индексации) и о начисленной пенсии, которую пенсионер будет получать после прекращения трудовой деятельности (с учетом индексации)",

– подчеркнули в ведомстве.

Чтобы узнать, на какую сумму можно рассчитывать после окончания трудовой деятельности, нужно выполнить последовательно следующие действия:

открыть сайт ПФР

войти в раздел "Личный кабинет"

ввести пароль от портала Госуслуг

выбрать в списке сервисов раздел "Пенсии"

нажать на строчку "Получить информацию о пенсионном обеспечении".

Вопрос о выплате пропущенных индексаций пенсионерам сейчас рассматривает правительство. Ранее эксперт посоветовал, как получить прибавку к пенсии, не дожидаясь индексации выплат работающим.