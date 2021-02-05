Отсутствие прибавки к пенсии объяснили в ПФР

Отсутствие прибавки к пенсии объяснили в ПФР
Фото: Nikolay Gyngazov/Global Look Press/www.globallookpress.com
Положенную сумму можно проверить на сайте фонда

С 1 января 2021 г. пенсии проиндексировали всем российским пенсионерам, однако некоторые получили выплаты без учета прибавки. Ситуацию разъяснили в Пенсионном фонде (ПФР).

Фактическая сумма выплат не изменилась для граждан РФ, которые, являясь пенсионерами, продолжают работать. Однако на бумаге пенсия им также индексируется. Они могут убедиться в этом, заглянув в личный кабинет на сайте ПФР.

"В Личном кабинете работающих пенсионеров отображаются сведения о выплачиваемой в период работы пенсии (без учета индексации) и о начисленной пенсии, которую пенсионер будет получать после прекращения трудовой деятельности (с учетом индексации)",

подчеркнули в ведомстве.

Чтобы узнать, на какую сумму можно рассчитывать после окончания трудовой деятельности, нужно выполнить последовательно следующие действия:

  • открыть сайт ПФР
  • войти в раздел "Личный кабинет"
  • ввести пароль от портала Госуслуг
  • выбрать в списке сервисов раздел "Пенсии"
  • нажать на строчку "Получить информацию о пенсионном обеспечении".

Вопрос о выплате пропущенных индексаций пенсионерам сейчас рассматривает правительство. Ранее эксперт посоветовал, как получить прибавку к пенсии, не дожидаясь индексации выплат работающим.

Николай ВИКТОРОВ

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