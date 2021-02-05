"Бессмертный полк" создаст портрет Василия Ланового из снимков в соцсетях

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Уникальный портрет народного артиста СССР Василия Ланового появится на сайте Общероссийского общественного движения "Бессмертный полк". Он будет собран из тысяч снимков россиян, которым был дорог актер.
Для участия в акции нужно разместить на своей странице в соцсетях фотографию с Лановым, сопроводить ее небольшим текстом и поставить хэштег #нашЛановой. Для россиян, не пользующихся соцсетями, есть другой вариант: можно прислать письмо с фото на электронную почту pisma@polkrf.ru.
Организаторы акции будут собирать фотографии и истории до конца февраля, а затем создадут фотоколлаж в виде необычного портрета Ланового. Нажимая на один фрагмент панно, можно будет увидеть фотографию крупным планом и ссылку на пост, где она была размещена с хэштегом #нашЛановой, или прочесть сопроводительный текст, рассказали ТАСС в пресс-службе движения.
"Бессмертный полк" создаст фотопанно Василия Ланового из снимков в соцсетях:https://t.co/dcmQVsvDtQ pic.twitter.com/H3NeTsmrsg— ТАСС (@tass_agency) February 5, 2021
Василий Лановой скончался 28 января 2021 года. Ему было 87 лет. Он был активным участником движения "Бессмертный полк".
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