"Бессмертный полк" создаст портрет Василия Ланового из снимков в соцсетях

Желающие могут прислать свою фотографию для участия в акции

Уникальный портрет народного артиста СССР Василия Ланового появится на сайте Общероссийского общественного движения "Бессмертный полк". Он будет собран из тысяч снимков россиян, которым был дорог актер.

Для участия в акции нужно разместить на своей странице в соцсетях фотографию с Лановым, сопроводить ее небольшим текстом и поставить хэштег #нашЛановой. Для россиян, не пользующихся соцсетями, есть другой вариант: можно прислать письмо с фото на электронную почту pisma@polkrf.ru.

Организаторы акции будут собирать фотографии и истории до конца февраля, а затем создадут фотоколлаж в виде необычного портрета Ланового. Нажимая на один фрагмент панно, можно будет увидеть фотографию крупным планом и ссылку на пост, где она была размещена с хэштегом #нашЛановой, или прочесть сопроводительный текст, рассказали ТАСС в пресс-службе движения.

"Бессмертный полк" создаст фотопанно Василия Ланового из снимков в соцсетях:https://t.co/dcmQVsvDtQ pic.twitter.com/H3NeTsmrsg — ТАСС (@tass_agency) February 5, 2021

Василий Лановой скончался 28 января 2021 года. Ему было 87 лет. Он был активным участником движения "Бессмертный полк".