В Москве отремонтируют три центра амбулаторной онкологической помощи в 2021 году

В Москве отремонтируют три центра амбулаторной онкологической помощи в 2021 году
Фото М. Мишина. Пресс-служба Мэра и Правительства Москвы/www.mos.ru/
Столица переходит на новый стандарт помощи онкобольным

В 2021 г. в Москве будет завершен ремонт трех центров амбулаторной онкологической помощи. Об этом сообщил мэр города Сергей Собянин.  

Несмотря на пандемию коронавируса, в 2020 г. Москва на треть увеличила объем медицинской помощи пациентам с онкологическими заболеваниями в стационарах. Это стало возможно благодаря внедрению в практику столичного здравоохранения нового стандарта помощи онкобольным.

Логистику оказания помощи пациентам выстроили по-новому. Было создано шесть онкологических центов с мощными лабораториями. При них открываются амбулаторные центры.

"Их создано сегодня восемь, они охватывают всю территорию Москвы. Не все из них находятся в хорошем состоянии, требуют реконструкции, насыщения самым современным оборудованием. Мы приступили к такой реконструкции в трех центрах одновременно, они все будут построены в этом году",

рассказал мэр Москвы.

В 2021 г. будут открыты онкоамбулатории при городской клинической онкологической больнице № 1 (Загородное шоссе, дом 18а), ГКБ имени Боткина (2-й Боткинский проезд, дом 5, корпус 28) и ГКБ № 40 (Азовская улица, дом 22, строение 1).

Работы по всем объектам активно ведутся, при этом для центра в Зюзино, который будет обслуживать ЮАО и ЮЗАО, где проживает свыше 3,3 миллиона человек, оборудование уже закуплено.

"Здесь все необходимое – от первичного обследования больного до глубоких лабораторных исследований, до оказания медицинской помощи, сопровождения и при необходимости направления в стационар",

– подчеркнул Собянин во время осмотра медицинского объекта на Азовской улице. 

После ремонта амбулаторный онкоцентр в Зюзино сможет принимать до 470 пациентов в день. Прием здесь будут вести врачи профильных специальностей: онкологи, маммологи, онкогинекологи, онкоурологи, химиотерапевты, гематологи и др.

Фото М. Мишина. Пресс-служба Мэра и Правительства Москвы/www.mos.ru/

Лаборатория рассчитана на 70 исследований в час, в том числе бронхо-, гастро– и колоноскопию, исследования для диагностики рака легких, желудка и колоректального рака. В отдельном строении разместят отделение лучевой диагностики.

В дневном стационаре центра амбулаторной онкологической помощи смогут проводить химиотерапию и другие длительные процедуры. Откроют там и специализированный кабинет лечения боли, где нуждающимся будут не только назначать обезболивающие препараты, но и применять малоинвазивные методы снижения болевого синдрома.

Для маломобильных граждан в здании создадут безбарьерную среду – с установкой пандусов, поручней и удобной логистикой внутри помещений.

Николай ВИКТОРОВ

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