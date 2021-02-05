В Москве отремонтируют три центра амбулаторной онкологической помощи в 2021 году

Столица переходит на новый стандарт помощи онкобольным

В 2021 г. в Москве будет завершен ремонт трех центров амбулаторной онкологической помощи. Об этом сообщил мэр города Сергей Собянин.

Несмотря на пандемию коронавируса, в 2020 г. Москва на треть увеличила объем медицинской помощи пациентам с онкологическими заболеваниями в стационарах. Это стало возможно благодаря внедрению в практику столичного здравоохранения нового стандарта помощи онкобольным.

Логистику оказания помощи пациентам выстроили по-новому. Было создано шесть онкологических центов с мощными лабораториями. При них открываются амбулаторные центры.

"Их создано сегодня восемь, они охватывают всю территорию Москвы. Не все из них находятся в хорошем состоянии, требуют реконструкции, насыщения самым современным оборудованием. Мы приступили к такой реконструкции в трех центрах одновременно, они все будут построены в этом году",

– рассказал мэр Москвы.

В 2021 г. будут открыты онкоамбулатории при городской клинической онкологической больнице № 1 (Загородное шоссе, дом 18а), ГКБ имени Боткина (2-й Боткинский проезд, дом 5, корпус 28) и ГКБ № 40 (Азовская улица, дом 22, строение 1).

Работы по всем объектам активно ведутся, при этом для центра в Зюзино, который будет обслуживать ЮАО и ЮЗАО, где проживает свыше 3,3 миллиона человек, оборудование уже закуплено.

"Здесь все необходимое – от первичного обследования больного до глубоких лабораторных исследований, до оказания медицинской помощи, сопровождения и при необходимости направления в стационар",

– подчеркнул Собянин во время осмотра медицинского объекта на Азовской улице.

После ремонта амбулаторный онкоцентр в Зюзино сможет принимать до 470 пациентов в день. Прием здесь будут вести врачи профильных специальностей: онкологи, маммологи, онкогинекологи, онкоурологи, химиотерапевты, гематологи и др.

Лаборатория рассчитана на 70 исследований в час, в том числе бронхо-, гастро– и колоноскопию, исследования для диагностики рака легких, желудка и колоректального рака. В отдельном строении разместят отделение лучевой диагностики.

В дневном стационаре центра амбулаторной онкологической помощи смогут проводить химиотерапию и другие длительные процедуры. Откроют там и специализированный кабинет лечения боли, где нуждающимся будут не только назначать обезболивающие препараты, но и применять малоинвазивные методы снижения болевого синдрома.

Для маломобильных граждан в здании создадут безбарьерную среду – с установкой пандусов, поручней и удобной логистикой внутри помещений.