Температура в регионе будет на восемь градусов ниже нормы

На следующей неделе погода в Центральной России заметно испортится. Жителям региона следует подготовиться к резкому похолоданию, которое будет связано с приходом холодных воздушных масс с северо-востока.

Уже на этих выходных температура будет ниже нормы, подтвердил сотрудник центра погоды "Фобос" Александр Синенков в беседе с НСН.

Уже предстоящей ночью столбики термометров покажут -15 градусов в Москве, а в регионах может похолодать до -18. Осадков не ожидается, ветер будет северо-западный 3,8 м/с.

Холода достигнут своего пика с следующую среду или четверг. Начиная с понедельника, температура будет падать на 3-4 градуса, поэтому днем в столице будет до -15, а в области до -23 по ночам.

Однако ближе к концу недели холода отступят.