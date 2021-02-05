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Опубликовано расписания ЕГЭ на текущий год. Так, основной период сдачи госэкзаменов назначен на даты с 31 мая по 2 июля. Дополнительные дни выделены с 12 по 17 июля.
В последний день весны школьники будут подтверждать свои знания по таким предметам, как химия, география и литература.
Экзамен по русскому языку назначен на 3 и 4 июня. Демонстрировать математические знания ученики старших классов будут 7 июня. Познания в исторической сфере и физике проверят 11 июня. Экзамен по обществознанию пройдет 15 июня, а по биологии 18 июня.
Иностранный язык учащиеся будут сдавать в два этапа: письмо – 18 июня, говорение – 21 и 22 июня.
Госэкзамен по информатике пройдет 24 и 25 июня.
К слову, недавно глава Всероссийского фонда образования Сергей Комков заявил, что уже в 2022 году вместо ЕГЭ по русскому языку школьники будут писать традиционное сочинение или диктант.
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