Первый экзамен ждет школьников в конце весны

Опубликовано расписания ЕГЭ на текущий год. Так, основной период сдачи госэкзаменов назначен на даты с 31 мая по 2 июля. Дополнительные дни выделены с 12 по 17 июля.

В последний день весны школьники будут подтверждать свои знания по таким предметам, как химия, география и литература.

Экзамен по русскому языку назначен на 3 и 4 июня. Демонстрировать математические знания ученики старших классов будут 7 июня. Познания в исторической сфере и физике проверят 11 июня. Экзамен по обществознанию пройдет 15 июня, а по биологии 18 июня.

Иностранный язык учащиеся будут сдавать в два этапа: письмо – 18 июня, говорение – 21 и 22 июня.

Госэкзамен по информатике пройдет 24 и 25 июня.

К слову, недавно глава Всероссийского фонда образования Сергей Комков заявил, что уже в 2022 году вместо ЕГЭ по русскому языку школьники будут писать традиционное сочинение или диктант.