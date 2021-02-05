Правила начисления пособий на детей изменятся с 1 апреля

Правила начисления пособий на детей изменятся с 1 апреля
Фото: Florian Bachmeier/http://imagebroker.com/#/search//www.globallookpress.com
Некоторые семьи получат вдвое больше денег

Порядок предоставления финансовой помощи семьям с детьми в России будет пересмотрен. Об этом сообщила заместитель председателя комитета по социальной политике Совета Федерации Елена Бибикова.

Сейчас все малоимущие семьи получают одинаковое пособие на ребенка от 3 до 7 лет. Оно составляет ровно половину от установленного в регионе уровня детского прожиточного минимума (ПМ). Но с 1 апреля 2021 г. решено взять за основу дифференцированный подход: чем меньше доход у семьи, тем больше будет детское пособие. Его размер может составить как 50% ПМ, так и 75%, и даже 100%.

Чтобы получить повышенную выплату, родитель (опекун) ребенка должен будет написать соответствующее заявление.

"Если семья считает, что имеет право на более высокий уровень (выплат), необходимо будет обратиться в органы социальной защиты с тем, чтобы представить доказательства того, что семья нуждается. И с 1 апреля сумма будет пересчитана",

– пояснила сенатор в эфире радио "Эхо Москвы" в Пскове, передает "МК".

До 1 апреля схема выплат останется прежней: на каждого ребенка 3-7 лет, в семье которого среднедушевой доход не превышает размера ПМ, положено пособие в размере 50% от регионального детского ПМ.

О том, что материальная поддержка семей с детьми будет увеличена, ранее сообщил президент РФ Владимир Путин.

Фоторепортаж
Все выплаты для семей с детьми в 2021 году: полный список
Фото: Nikolay Gyngazov/Global Look Press/www.globallookpress.com Фото: Zamir Usmanov/Global Look Press/www.globallookpress.com
Фото: Zamir Usmanov/Global Look Press/www.globallookpress.com Фото: Nikolay Gyngazov/Global Look Press/www.globallookpress.com Фото: Nikolay Gyngazov/Global Look Press/www.globallookpress.com
Николай ВИКТОРОВ

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