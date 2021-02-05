Без процентов: в России предложили ввести новый вид кредитов

Без процентов: в России предложили ввести новый вид кредитов
Фото: Natalya Loginova/Russian Look/www.globallookpress.com
Возвращать деньги не придется

Новый вид кредитования может появиться в России. Не исключено, что в скором времени граждане смогут занимать деньги на судебные расходы. Причем платить проценты и в принципе возвращать ссуду в некоторых случаях не придется.

Эксперты подготовили законопроект о судебном финансировании, который предлагает дать возможность банкам, страховым организациям и другим структурам выделять деньги на судебные процессы. Кредиторы или инвесторы в таком случае могут помочь человеку, который не обращается в суд из-за отсутствия денег на адвоката.

Если дело будет выиграно, все расходы банку компенсирует ответчик. "Российская газета" приводит слова члена Комитета Совета Федерации по конституционному законодательству и государственному строительству Олега Цепкина:

"Такое партнерство многими экспертами оценивается положительно, поскольку способствует как росту качества рассмотрения судебных споров, так и повышению качества юридических услуг".

Ранее СМИ предупредили о новом виде мошенничества с выплатами по коронавирусу.

Карина СИРАЗОВА

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