Повышение минимальной зарплаты до 20 тысяч рублей не решит проблему

На прошлой неделе академики РАН представили доклад о путях преодоления кризиса в России. Предложения экономистов бурно обсуждаются в профессиональной среде, хотя некоторым они и кажутся весьма неоднозначными. Социолог Владислав Иноземцев кратко перечислил основные тезисы документа и поделился своим мнением о нем.

Авторы доклада предлагают снизить доли госсектора в ВВП с 75 до 40%, отменить налоги на малоимущих, повысить минимальную зарплату до 20 тыс. руб. и использовать $265 млрд резерва. По мнению эксперта, по отдельности эти тезисы выглядят привлекательными, но все вместе работать не будут.

Иноземцев пишет, что повышение минимального заработка обойдется казне в 500-700 млрд руб. в год: в России 36 млн пенсионеров и около 19 млн получающих зарплату в бюджетном секторе. Так, за семь лет эта программа "съест" Фонд национального благосостояния.

Идею с реализацией мер по укреплению защиты частной собственности и снижению доли государства в экономике социолог также раскритиковал. По его мнению, у россиян просто нет денег на приватизацию "Газпрома", РЖД, "Ростеха" и других компаний. А предложение по снижению процентных ставок по кредитам обернется лишь ухудшением условий деятельности банков, что в итоге приведет к росту цен на недвижимость, считает Иноземцев. Его оценку публикует "Московский комсомолец".

Тем временем, из-за экономического кризиса россияне вскоре столкнутся с дефицитом в магазинах.