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Россию ожидают новые западные санкции на фоне расследования дела о крушении малайзийского "Боинга" MH17, разбившегося в июле 2014 г. под Донецком. С таким прогнозом выступил бывший министр обороны ДНР Игорь Гиркин (Стрелков).
"В любом, случае санкционное давление Запада будет усиливаться, это совершенно ясно", – сказал экс-ополченец в комментарии URA.RU.
Также он предвидит, что на РФ будет оказываться и военное давление со стороны коллективного Запада. В частности, это может проявиться в обострении силовой ситуации в Донбассе и Сирии, считает Гиркин.
С ним солидарен в плане будущих антироссийских рестрикций и политолог Владимир Брутер. По его мнению, новая порция ограничений грозит России сразу по окончании судебного процесса, первая стадия которого сейчас идет в Гааге. Он предполагает, что от Москвы потребуют компенсационных выплат.
Накануне стало известно, что адвокаты одного из фигурантов уголовного дела о гибели MH17 россиянина Олега Пулатова запросили у суда возможности допросить двух свидетелей, приобщить к материалам несколько отчетов и внимательно изучить дополнительные снимки обломков "Боинга". Защита требует доступа ко всем фрагментам рухнувшего лайнера.
Дело в том, что ранее выяснилось, что в реконструкции модели "Боинга" не были использованы все обломки самолета. Более того, следствие тщательно скрывает 18 контейнеров с фрагментами малайзийского борта, доставленными из Донбасса.
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