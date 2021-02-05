Политолог вспомнил о начале работы с российским лидером в 1990-е годы

Владимир Путин впервые вступил в должность президента в 2000 году. Своим преемником его сделал Борис Ельцин, кроме того, за год до выборов назначил политика председателем правительства. Как российского лидера готовили к управлению страной, рассказал Глеб Павловский.

Публицист и телеведущий, Павловский считается одним из первых политтехнологов в стране. Именно он помогал создать образ президента и впоследствии работал с Путиным около десяти лет.

"Нужен был интеллигентный силовик",

– рассказал Павловский об идее будущего президента, возникшей в конце 1990-х. По его словам, к тому моменту народ устал от журналистов, окружавших Бориса Ельцина - Валентина Юмашева, Игоря Малашенко и Михаила Лесина.

Политтехнолог объяснил: нужно было, чтобы кандидат в президенты словно материализовался в воздухе, появился из ниоткуда. Было необходимо добиться ощущения, что он был всегда рядом и тут внезапно расконспирировался. Так у людей, которые в конце 1990-х не ждали от власти ничего хорошего, появилась надежда. Об этом Глеб Павловский рассказал в интервью на Ютуб-канале "А поговорить?"

Политтехнолог заключил, что также рассматривалась кандидатура Сергея Кириенко. Однако в итоге он не смог претендовать на пост президента из-за плохой репутации, пишет URA.RU.

Ранее появились кадры бывшей квартиры Путина, в которой он жил до возвращения в Санкт-Петербург.