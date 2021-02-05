Наблюдателей на выборы будут готовить по усовершенствованной программе

В регионах начались семинары по обучению специалистов

В российских регионах стартовали двухнедельные семинары для экспертов и преподавателей, которые впоследствии займутся подготовкой наблюдателей на выборы. В программу входит обучение оперативному реагированию на попытки дестабилизации избирательного процесса, а также способности предотвратить возможные нарушения.

Образовательная программа проводится при поддержке "Независимого общественного мониторинга". 4 февраля она стартовала в Нижнем Новгороде. Участники семинара, по сообщению председателя Общественной палаты Новгородской области Татьяны Шибановой, изучают избирательный процесс на практике.

"Перед независимыми наблюдателями в 2021 году стоят новые вызовы, которые требуют новых подходов, знаний и навыков. Теперь наблюдателю недостаточно знать только основы избирательного права, он должен чётко понимать, как поступать в случае конфликтных ситуаций на участке и непредвиденных обстоятельств, и что делать для предотвращения возможного нарушения", – отметила она.

Перед будущими наблюдателями ставят задачу обеспечить чистоту и прозрачность будущих выборов, а также законности их итогов.

Программа по подготовке наблюдателей организована на базе Общественной палаты РФ при сотрудничестве с ассоциацией "Независимого общественного мониторинга". В этом году ее усовершенствовали и сделали более масштабной. Она нацелена на обучение наблюдателей практическим навыкам по реагированию в конфликтных ситуациях на участках и предотвращению предполагаемых нарушений.