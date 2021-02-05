Заседание по делу Навального о клевете перенесли

Оппозиционер не признает свою вину

Судья перенесла заседание по делу Алексея Навального, обвиняемого в клевете на ветерана Великой Отечественной войны Игната Артеменко. Это было сделано по просьбе прокурора, который заметил, что рабочий день кончился.

Новое заседание состоится 12 февраля, передает РИА "Новости".

Навального доставили в зал Бабушкинского районного суда Москвы из СИЗО. Алексей не стал признавать свою вину, пишет "Свободная Пресса".

Напомним, дело о клевете на ветерана ВОВ было заведено в июне 2020 года. Тогда Навальный жестко высказался о ролике в поддержку Конституции, в котором принимали участие различные общественные деятели, а также сам Игнат Артеменко. Блогер назвал героев видео "позором страны".