Заседание по делу Навального о клевете перенесли

Оппозиционер не признает свою вину

Судья перенесла заседание по делу Алексея Навального, обвиняемого в клевете на ветерана Великой Отечественной войны Игната Артеменко. Это было сделано по просьбе прокурора, который заметил, что рабочий день кончился.

Новое заседание состоится 12 февраля, передает РИА "Новости". 

Навального доставили в зал Бабушкинского районного суда Москвы из СИЗО. Алексей не стал признавать свою вину, пишет "Свободная Пресса"

Напомним, дело о клевете на ветерана ВОВ было заведено в июне 2020 года. Тогда Навальный жестко высказался о ролике в поддержку Конституции, в котором принимали участие различные общественные деятели, а также сам Игнат Артеменко. Блогер назвал героев видео "позором страны". 

Анастасия ГОРЮНОВА

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