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На днях Эммануэль Макрон появился в эфире французского телеканала TF1, где ответил на вопросы о коронавирусе. Однако внимание зрителей привлек новый образ политика – его заметно изменившаяся прическа. Ее и принялись обсуждать в Сети.
Французы отметили, что волосы президента стали темнее и длиннее. Некоторые предположили: Макрон уложил локоны вперед, чтобы скрыть "поля для гольфа" – первые признаки облысения, передает GQ.
"Было невозможно слушать выступление Макрона. Отвлекали его пластиковые волосы",
– писали в "Твиттер". Некоторым пользователям соцсетей показалось, что президент покрасил волосы. "Слишком странно", – делились впечатлениями французы. Появлялись также и шутки:
"Все французы, пострадавшие от облысения, смогут сделать такую же прическу к концу лета", – обещает Макрон".
▶🔴Sur la campagne de #vaccination— TF1LeJT (@TF1LeJT) February 2, 2021
🗣E. #Macron
"D'ici à la fin de l'été, nous pourrons proposer en France, à tous les Français adultes qui le souhaitent, un vaccin"
📺Sur @TF1 et @LCI #Macron20H
📱#DIRECT >https://t.co/8UBa3dd4XD pic.twitter.com/7kSDNTTWhT
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