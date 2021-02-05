Внешний вид "лысеющего" Макрона рассмешил французов

Внешний вид "лысеющего" Макрона рассмешил французов
Эммануэль Макрон. Фото: Panoramic/Keystone Press Agency/www.globallookpress.com
Внезапная смена имиджа отвлекла народ от важного заявления

На днях Эммануэль Макрон появился в эфире французского телеканала TF1, где ответил на вопросы о коронавирусе. Однако внимание зрителей привлек новый образ политика – его заметно изменившаяся прическа. Ее и принялись обсуждать в Сети.

Французы отметили, что волосы президента стали темнее и длиннее. Некоторые предположили: Макрон уложил локоны вперед, чтобы скрыть "поля для гольфа" – первые признаки облысения, передает GQ.

"Было невозможно слушать выступление Макрона. Отвлекали его пластиковые волосы",

писали в "Твиттер". Некоторым пользователям соцсетей показалось, что президент покрасил волосы. "Слишком странно", – делились впечатлениями французы. Появлялись также и шутки:

"Все французы, пострадавшие от облысения, смогут сделать такую же прическу к концу лета", – обещает Макрон".

Ранее в ЛНР прокомментировали позицию Макрона по Донбассу.

Карина СИРАЗОВА

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