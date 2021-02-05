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Неизвестный проник на авиабазу Эндрюс, которая располагается под Вашингтоном. Инцидент произошел за пару часов до приезда президента США Джо Байдена.
Некто, не имея разрешения, пробрался на охраняемую территорию. В это время на базе находился самолет американского лидера, сообщает телеканал ABC.
По некоторым данным, в этот же день Байден должен был вылететь в Уилмингтон, штат Делавэр, пишет "МИР24".
ВВС США уже начали расследование, передает "Общественная служба новостей".
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