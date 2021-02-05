По данному факту проводится расследование

Неизвестный проник на авиабазу Эндрюс, которая располагается под Вашингтоном. Инцидент произошел за пару часов до приезда президента США Джо Байдена.

Некто, не имея разрешения, пробрался на охраняемую территорию. В это время на базе находился самолет американского лидера, сообщает телеканал ABC.

По некоторым данным, в этот же день Байден должен был вылететь в Уилмингтон, штат Делавэр, пишет "МИР24".

ВВС США уже начали расследование, передает "Общественная служба новостей".