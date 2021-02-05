Экс-сотрудник ЦРУ стал жертвой секретного российского оружия - СМИ

Экс-сотрудник ЦРУ стал жертвой секретного российского оружия - СМИ
Фото: John Rowley/moodboard/www.globallookpress.com
Американского агента в Москве атаковали акустическими шумами

Бывший сотрудник ЦРУ Марк Полимеропулос заявил, что стал жертвой секретного оружия во время своей поездки в Россию несколько лет тому назад. Об этом сообщает ВВС.

По его словам, он проснулся в своем гостиничном номере от головокружения и звона в ушах.

"Я чувствовал себя так, словно меня вырвало. Я не мог встать. Я падал. В меня много раз стреляли. ... Однако это был самый ужасающий опыт в моей жизни", – рассказал экс-разведчик.

Участвуя в войне США против терроризма Полимеропулос провел годы в Ираке, Сирии и Афганистане в качестве старшего офицера ЦРУ, но в ту ночь в Москве, по его мнению, он стал жертвой секретного микроволнового оружия.

Американец поведал, как вообще очутился в России. По его признанию, после якобы вмешательства Москвы в президентские выборы в Штатах в 2016 г. руководство ЦРУ выступило с "призывом к оружию" закаленных в боях офицеров, таких как Полимеропулос, чтобы дать отпор противнику.

Его назначат исполняющим обязанности руководителя секретных операций в Европе и Азии для работы совместно с союзниками Вашингтона, чтобы "разоблачить деятельность Москвы", включая как будто бы отравление в 2018-ом в Солсбери экс-полковника ГРУ Сергея Скрипаля, пишет издание.

И вот в декабре 2017 г. (расхождение в датах оставим на совести британской BBC – ред.) Полимеропулос посетил Москву, но "не под прикрытием", отмечается особо. Цэрэушник хотел использовать регулярные "контактные" встречи между российскими и американскими разведчиками, чтобы лично увидеть страну. Экс-шпион настаивает, что не был в России для какой-либо секретной деятельности.

По его словам, заболел он в самом начале поездки. По возвращении на родину головокружение прошло, но другие симптомы сохраняются и по сей день.

"У меня голова болела три года подряд. Она никогда не проходила", – пожаловался Полимеропулос.

Он добавил, что не мог работать полный день и взял отпуск на несколько месяцев, "начав долгое медицинское путешествие".

Он сравнил свои симптомы с теми, которые испытывали американские дипломаты с 2016 года в Гаване. Т.е. внезапные шумы в ушах и головокружение. Ощущения, казалось, появлялись в определенном месте. Это стало известно как "гаванский синдром".

Напомним, в августе 2017 г. Госдеп обвинил спецслужбы Кубы в преднамеренной "акустической атаке" на своих дипломатов с 2016-го, в результате чего Вашингтон выслал из страны двух сотрудников кубинского посольства, работавших в США. Позже в СМИ появилась аудиозапись якобы "звукового оружия".

В 2018 г. посольство США в Пекине также жаловалось на странные акустические шумы, которые испытывали американские дипломаты.

Евгений ДНЕПРОВСКИЙ

Ответить:

Гость
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Гость
ты снова здесь воняешь, казёл???
А ты что отвлекаешься? Ты же должен <цензура> сосать у пиндосов!
Гость
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а что за секретное российское оружие ?
ультразвуковые пердаки чтоли ?
Гость
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Гость
Агент ЦРУ после встречи старых разведчиков в ресторане и после слишком обильного водочного возлияния не мог опомниться, и все время тянуло блевать.
Обычные симптомы того что водочки не просто перепил, а пережрал.
Как говорил персонаж в кино известного всей стране: Надо меньше пить.
ты снова здесь воняешь, казёл???
Гость
Ответить
Агент ЦРУ после встречи старых разведчиков в ресторане и после слишком обильного водочного возлияния не мог опомниться, и все время тянуло блевать.
Обычные симптомы того что водочки не просто перепил, а пережрал.
Как говорил персонаж в кино известного всей стране: Надо меньше пить.
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